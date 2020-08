Neanche a farlo apposta: la prima trattativa del Corvino-bis a Lecce sarà… con la Fiorentina

Pantaleo Corvino riparte, si rimette in moto. E lo farà a due passi da casa, alla scrivania del Lecce che, due sere fa, è tornato in serie B (anche se prima andrà risolto il rapporto con l’attuale dirigente Meluso). Una scelta dettata dal cuore, quella dell’ex uomo-mercato viola, che nei mesi aveva comunque ricevuto proposte di lavoro anche da club di serie A che navigano in una classifica sicura. Il primo contatto di Corvino riguarderà, curiosamente, il futuro di Saponara, in prestito a Lecce proprio dalla Fiorentina. Lo riporta La Nazione.

LO DISSE PROPRIO LUI: “MI MANCA SOLTANTO LOTTARE PER LO SCUDETTO”