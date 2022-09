Nazione: ko dissennato, continua il periodo dark

"Continua il periodo dark per la Fiorentina, convinta di aver subito un grande torto arbitrale (fallo di Kasius su Quarta nell’azione del raddoppio bolognese) ma anche consapevole di aver subito torti da se stessa: inconcepibili le ’letture sbagliatissime’ (parole di Italiano) nelle azioni che dopo il gol di Quarta in tre minuti hanno portato il Bologna sul pari con Barrow e in vantaggio con Arnautovic. Calo di concentrazione? Testa altrove? Stress da prestazione per le troppe partite ravvicinate? La collezione di punti interrogativi potrebbe continuare, certo la stabilità mentale non sembra in questo momento essere una delle doti principali della Fiorentina. Che ha perso anche Dodò, uscito in barella alla fine del primo tempo a causa di un problema muscolare al gemello mediale della gamba destra. Ipotesi? Aria cupa per i tempi di recupero, ma la resposta arriverà solo dagli esami diagnostici previsti nel prossimi giorni. Italiano si è rammaricato molto per il ko di Dodò quando si è presentato in sala stampa, assumendosi fra l’altro la responsabilità di averlo rischiato ’contravvendendo’ ai propri principi. E’ dunque tutto molto borderline all’interno della Fiorentina, che ieri negli ultimi 20 minuti ha giocato con Jovic trequartista nel 4-2-3-1 che aveva Kouame (e poi Cabral) al centro dell’attacco. Prime evoluzioni tattiche? Resta il senso pesante di un dissennato ko che si spiega male, al di là della decisione (discutibilissima) dell’arbitro e del Var che hanno considerato regolare il gol di Arnautovic. La striscia negativa di risultati si allunga (3 punti nelle ultime 5 partite in campionato)".