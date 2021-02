Se Pier Luigi Nervi fosse vivo, sarebbe il primo a stupirsi dei veti posti dalle istituzioni sul suo impianto a Campo di Marte. Lui, architetto rivoluzionario che costruì uno stadio tanto avveniristico per l’epoca, si legge su La Nazione, che i suoi carpentieri stentavano a credere che la pensilina avrebbe retto senza crollare. Nervi tolse di persona i sostegni, con grande stupore di tutti. Se ne “strabatteva” delle burocrazie, cosa che oggi non si può fare, ma il quotidiano paragona gli uffici di oggi agli scettici carpentieri di allora. Oggi ci sono esigenze diverse rispetto ad ottant’anni fa, ma questo qualcuno, nella sua diffidenza verso il futuro, pare non capirlo. E Nervi sarebbe il primo a criticare.

