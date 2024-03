Calzona, che guiderà la Slovacchia a Euro 2024, sarebbe sulla carta la soluzione perfetta per De Laurentiis. È preparato, schiera la squadra col 4-3-3, ha lavorato con Sarri e Spalletti che sono stati i migliori artefici di un calcio offensivo e divertente che il Napoli abbia avuto in epoca recente. Ha un ingaggio contenuto, conosce bene l’ambiente. Con lui, è innegabile, la squadra ha aumentato sensibilmente la qualità del gioco e tuttora è imbattuta in campionato. Ma non basta per guadagnarsi la riconferma, che sarebbe invece quasi automatica se riuscisse nella rimonta che vale il pass Champions. Considerare ogni scenario è fondamentale per non farsi cogliere impreparati. Quindi, il presidente sta valutando anche soluzioni differenti. Vincenzo Italiano resta sempre in cima alle preferenze, ma è un’ipotesi percorribile soltanto nel momento in cui fosse il tecnico a forzare la separazione dalla Fiorentina, per la questione dei rapporti precedentemente esposta. L’allenatore ha un accordo garantito fino al termine della stagione, con un’opzione in favore della società per prolungare di un altro anno. Molto, dunque, dipenderà dai traguardi che i viola saranno in grado di raggiungere tra campionato, Coppa Italia e Conference League i tre fronti in cui sono impegnati. Bisognerà attendere presumibilmente gli inizi di giugno. L’attenzione di De Laurentiis è stata catturata anche da due allenatori emergenti come Raffaele Palladino e Alberto Gilardino, che stanno conquistando una salvezza più che serena. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.