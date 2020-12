Gennaro Gattuso ha portato il suo Napoli in ritiro in un hotel della città. Lo scrive oggi Il Mattino, che sottolinea la mancanza di orgoglio degli azzurri, reduci da due sconfitte consecutive ma, in fin dei conti, quinti in classifica. Evidentemente non abbastanza per il tecnico, molto deluso dopo il 2-0 patito ieri sera in casa della Lazio. I giocatori, si legge, hanno subito condiviso la scelta dell’allenatore.

