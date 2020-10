Il Corriere dello Sport si chiede cosa potrebbe rendere speciale la gara con l’Udinese, al Franchi. Magari la prima rete di Franck Ribery, tra le mura amiche. Il fuoriclasse francese vuole caricarsi la Fiorentina sulle spalle, aiutando Iachini. In campo il numero 7 “dà tutto, si arrabbia e rinasce”. Serve il suo talento, ammirato contro l’Inter a San Siro, per far tornare il coraggio ai Viola. Lui che, sul finale della scorsa stagione, ha trascinato alla salvezza la squadra di Iachini, quando sembrava avvolta dalla paura. FR7 avrebbe sperato in obiettivi diversi all’ inizio di questo campionato, ma in attesa del salto di qualità collettivo, a lui è demandato lo slancio per elevare classifica e gioco. Serve il miglior Franck, capace di mettersi al servizio dei compagni e contemporaneamente illuminare il gioco. L’allenatore lo sa ed è pronto a ripartire da lui e dalle sue giocate anche domenica prossima contro i Friulani. guardato a come ripartire, tanto da esternarlo sui social. Una rete o un assist perfetto come quelli “disegnati” per Castrovilli e Chiesa con l’Inter. A Cesena ha faticato anche il francese, ma ha subito contro l’InterFR7 avrebbe sperato in obiettivi diversi all’

In campo per 248′ sinora, ha saltato solo la Sampdoria: un’assenza rivelatasi pesante. Ora vuole tornare a fare la differenza all’Artemio Franchi, stadio in cui non ha ancora fatto centro. E anche senza i tifosi sugli spalti, la sua gioia sarebbe pronta ad esplodere.