“Missione rinnovo”: sprint Fiorentina per il contratto di Vlahovic

La prima tripletta in Serie A e una vittoria fondamentale per la Fiorentina. Meglio di così – scrive la Repubblica – non poteva andare per Vlahovic e per tutta la squadra gigliata. C’era bisogno di una serata così, ha ammesso Dusan nel post partita. La sua crescita è evidente, la partita col Benevento ha confermato il suo grande valore, per un ragazzo di appena 21 anni. Tre reti per abbattere da solo il Benevento. La Fiorentina adesso – prosegue l’edizione fiorentina del quotidiano – ha un’altra missione: il rinnovo di contratto. Su Vlahovic ci sono club importanti come la Roma, in Italia, e Borussia Dortmund, Tottenham e West Ham. In tanti lo seguono, il pericolo è dietro l’angolo. L’obiettivo dev’essere blindarlo il prima possibile, visto che il suo contratto scade il 30 giugno 2023. La società viola dovrà fare tutto il possibile per trovare un’intesa prima dell’estate. La trattativa è già partita. ma non è entrata nella fase calda. La Fiorentina non può permettersi di perderlo: il presidente Commisso, al suo rientro a Firenze (entro fine mese ndr), proverà a dare un’accelerata decisiva.

LEGGI ANCHE – Dusan in buona compagnia: Vlahovic tra Bati e Hamrin, nel mirino Pepito