Milenkovic, l’Inter tentenna: i dubbi neroazzurri frenano la trattativa

Milenkovic vuole l' Inter e l'Inter vuole Milenkovic. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , i contatti continui tra i neroazzurri e Ramadani hanno portato al reciproco assenso per il buon esito di questa operazione. Nonostante ciò, l'affare stenta a chiudersi.

I nerazzurri stanno riflettendo. Per arrivare a Milenkovic serve investire una cifra importante e il presidente Zhang non avrebbe dato l'ok per il concretizzarsi dell'operazione. Serve tempo, ma l'idea di una scelta low cost prende sempre più forma.