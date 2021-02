Milenkovic, la tentazione Premier League frena il rinnovo: la situazione

Il rinnovo di Nikola Milenkovic è quello più complicato per i dirigenti della Fiorentina. Il club viola metterà sul piatto una proposta importante, ma il difensore potrebbe arrivare forte di tentazioni di altri club. Proposte che in ogni caso porterebbero nelle casse gigliate una cifra ritenuta congrua per la cessione. Per la Fiorentina il serbo vale tra i 35 e i 40 milioni di euro e una cifra che potrebbe arrivare dall’Inghilterra, in particolare dal Manchester United. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE – “A caccia della doppia cifra”: Vlahovic trascinatore e il contratto…