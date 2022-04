Milenkovic-Igor: il muro viola all’esame Osimhen &co

Se gli esami in A non finiscono mai, la tesi di laurea per la coppia difensiva Milenkovic-Igor è l’attacco del Napoli

Redazione VN

Nelle ultime 7 gare giocate dalla Fiorentina, in ben 6 circostanze Italiano ha scelto Milenkovic ed Igor come coppia al centro della difesa. E i risultati - sottolinea La Gazzetta dello Sport - gli danno ragione. Appena tre i gol subiti nelle ultime sei: il rigore di Caprari, l'autorete di Venuti contro la Juve e il colpo di testa di Dumfries a San Siro. E altre tre partite terminate senza gol presi. Se gli esami in A non finiscono mai - scrive la rosea - la tesi di laurea è l’attacco del Napoli. Al Maradona Italiano confermerà il muro viola, a discapito di Martinez Quarta. Il Nazionale argentino che contro gli azzurri segnò il gol del vantaggio gigliato, nell'andata al Franchi .

Milenkovic è ormai una colonna viola, mentre a sorprendere è il momento del brasiliano. Igor ha giocato ventisei partite in stagione tra campionato e Coppa. Il suo minutaggio, al pari del rendimento, è cresciuto col passare delle settimane. Non è arretrato di un centimetro di fronte a Vlahovic a Dzeko ed ha così impennato la propria popolarità tra i tifosi viola. Il resto lo ha fatto Italiano che ha lavorato molto sulla testa del giocatore, aumentando la percezione del pericolo. Spazzando via quel briciolo di supponenza e superficialità che ogni tanto portava a compiere errori evidenti. Domenica nuovo test con il Napoli in lotta per lo scudetto. Tocca al muro viola resistere all'assalto guidato da Osimhen, in grado di recuperare dal fastidio accusato ieri in allenamento.

GERMOGLI PH: 6 MARZO 2022 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS HELLAS VERONA NELLA FOTO MILENKOVIC