Mercato: tutto rimandato a dopo Ferragosto?

altro, è Luis Alberto della Lazio per il quale però i viola ritengono eccessivo il prezzo fissato a 25 milioni di euro. Altri profili monitorati sono quelli di Giovanni Lo Celso del Tottenham (che sarebbe il grande colpo), e Nadim Bajrami dell’Empoli (in questo caso potrebbe essere l'innesto non eclatante da rilanciare). Per l’argentino gli inglesi chiedono una cifra vicina a quella per Luis Alberto, circa 20 milioni di euro, e non accettano offerte in prestito, né con diritto né con obbligo di riscatto. Attenzione però, perché a mano a mano che passano le settimane il Tottenham potrebbe aver la necessità di cedere un calciatore considerato come esubero e accettare proposte diverse. Per Bajrami invece la strada potrebbe essere ancora più semplice: all’Empoli interessa far tornare Zurkowski e si potrebbe lavorare a uno scambio di cartellini fra i due giocatori. La Fiorentina si è data la tournée in Austria, comunque, come deadline per valutare bene il polacco. Da non sottovalutare poi un'altra ipotesi: il rinforzo come mezzala potrebbe essere un calciatore impensabile adesso, magari un esubero di una grande squadra che da Ferragosto in poi, la fase di mercato cerchiata dalla Fiorentina per questo tipo di acquisto, potrebbe tornare utile. Un investimento da regalarsi, probabilmente, in caso di passaggio del turno in Conference League.