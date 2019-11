Mercafir, Commisso fa il prezzo: irritazione del Comune

Il Corriere Fiorentino si concentra sulle parole di Rocco Commisso sul nuovo stadio della Fiorentina. Da Palazzo Vecchio non esce una parola su quanto detto dal presidente, ma l’irritazione c’è perché il patron avrebbe fatto il passo troppo lungo: dagli uffici del Comune, infatti, che la cifra di vendita dei terreni della Mercafir sono dipenderete da una scelta politica, ma da una perizia obbligatoria che si basa su criteri oggettivi e sui prezzi di mercato. Tuttavia quando Diego Della Valle trattava col Comune l’acquisto di tutta l’area Mercafir (36 ettari anziché i 15 necessari al progetto di Commisso), pur senza una perizia, si parlava di una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Ma Commisso, e questo è forse l’argomento che preoccupa più di ogni altro il Comune di Firenze, ribadisce di non aver abbandonato l’ipotesi dello stadio a Campi Bisenzio. A venire incontro alla Fiorentina i proprietari dei terreni di Campi che nei giorni scorsi hanno scritto alla società per dirsi disponibili a trattare sull’are di 38 ettari. Nella lettera si sono detti pronti a un prezzo ragionevole, senza speculare, tanto da promettere che dall’eventuale vendita ricaverebbero una cospicua donazione per il Meyer.