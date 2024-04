Martinez Quarta-Napoli, aumenta l’interesse: sul piatto 10 milioni

Partendo dall'allenatore, il Napoli cambierà molto nella prossima stagione. De Laurentiis vuole rivoluzionare la squadra ed è in cerca di giocatori validi. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra questi ci sarebbe anche Martinez Quarta. Il centrale argentino piace molto al Napoli, soprattutto per la sua duttilità. Inoltre, i costi sarebbero contenuti. La squadra viola chiede 10 milioni e lo stipendio del giocatore non supera un milione. Insomma, un affare che sembra favorevole per la squadra che potrebbe essere allenata da Vincenzo Italiano.