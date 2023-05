Marianella: “Barak come Drogba, regaliamo emozioni. Sapete che ha fatto Minotti?”

L'urlo al gol di Barak

"Come Drogba? (il riferimento è all'urlo "Drogbaaaaaaaaaa" che ha reso famoso Marianella, ndr) Beh, per la verità questo lo metterei certamente sul podio della storia viola, insieme a quello per Batistuta al gol di Wembley, ma anche i gol di Bati in Supercoppa contro il Milan, che valevano un trofeo, non si possono dimenticare". Marianella si dice compiaciuto dell'amore che riceve dai tifosi: "Il nostro mestiere è quello di regalare emozioni. A Basilea sono stato fortunato perché ho assorbito queste emozioni". E non solo, perché anche la seconda voce, Lorenzo Minotti, si è fatta trascinare dall'entusiasmo e in occasione di un gol sbagliato a Basilea ha sferrato un pugno sul tavolo. Ora i due sperano di chiudere il percorso iniziato contro il Twente al top.