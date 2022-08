Mamma Spalletti: “Nel calcio serve rispetto, sennò diventa una citrullata”

La Nazione ha contattato Ilva Spalletti, mamma del tecnico del Napoli, dopo quanto accaduto in tribuna al Franchi al termine del match. La madre di Luciano, 88 anni, ha sottolineato un concetto importante, il rispetto nel calcio. Uno sport così bello e pieno di passione non si merita certe scene e Firenze non centra nulla. Infatti, Ilva ha voluto ricordare come gesti così succedano davvero ovunque, non solo al Franchi. "Sono gesti che non fanno bene allo sport. Non conta che stavolta abbiano offeso noi, è una cosa brutta a prescindere. Non si deve fare e basta, in nessuno stadio. Il calcio deve essere un divertimento, così diventa una citrullata", sottolinea la madre del tecnico che poi difende il figlio per la sua reazione, ricordando la sua fede per la Fiorentina.