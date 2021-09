Malumore Berardi o promessa Sottil? Ecco come ha deciso la Fiorentina

Riccardo Sottil mai come quest'anno può dimostrare le sue enormi qualità

Vincenzo Italiano nella conferenza prima della partita contro l'Atalanta su Sottil disse: "Ha qualità di cui non si rende neanche conto. Per come l'ho visto entrare contro il Torino, quella è la mentalità e la testa giusta che può fare la differenza". Come scrive la Repubblica, una volta inseritosi nelle rotazione del mister, Sottil dovrà fare una lotta, nel lungo periodo, con il mercato. In molti alla fine di agosto sono rimasti male per il mancato arrivo di Berardi, però è importante dire che il Sassuolo aveva una richiesta troppo elevata e che la Fiorentina doveva fare più che un semplice sforzo per appropriarsene. Tanti altri però, hanno ben visto la scelta della società di puntare su un prodotto del proprio settore giovanile. E sarà solo il tempo a dimostrarci se è stata fatta una scelta corretta o meno. Soltanto compiendo con continuità la sua fase di crescita e unendo la bellezza delle sue qualità e giocate con la concretezza dei numeri, gol e assist, Sottil potrà scacciare ogni fantasma.