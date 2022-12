Maleh deve scegliere, le proposte ci sono: tris di club per lui

I club di Serie A si muovono per Maleh. Adesso tocca a lui scegliere la destinazione migliore per la sua carriera

La Nazione si sofferma anche sulla cessione di Maleh. Il centrocampista viola non rientra più nei piani della Fiorentina e molte squadre si starebbero interessando al giocatore. La Sampdoria e il Bologna su tutte, ma come riportato dalla nostra redazione, anche il Lecce sarebbe molto interesse al centrocampista ex Venezia.