Maggior incisività sotto porta e solidità difensiva, le armi viola per la rimonta

Le strategie viola per scalare posizioni in campionato e Conference League

Non solo il lavoro sul sistema di gioco, con la ripartenza degli allenamenti Italiano insisterà con i suoi sul modo di attaccare l’area avversaria per aumentare incisività e precisione nelle conclusioni in porta. L'obbiettivo più in generale è quello di far si che il possesso-palla non diventi solo un esercizio fine a se stesso ma una caratteristica mirata alla creazione di occasioni da gol.