L’ora del rilancio: Milenkovic contro Pioli per tornare al top

Se nel corso degli anni si è trasformato in un leader e, allenatore dopo allenatore, si è confermato come primo punto di riferimento per la Fiorentina, Nikola Milenkovic lo deve principalmente a Stefano Pioli. Il primo a credere nel serbo quando, appena ventenne, l’attuale tecnico del Milan decise di farlo esordire a Cagliari dopo diciassette panchine consecutive, dando inizio a un’ascesa che da quel momento per il serbo non si è più fermata. La sensazione però è che domani, quando lo incrocerà di nuovo da avversario, il centrale non vedrà l’ora di dare un dispiacere al suo vecchio tecnico, con l’obiettivo intanto di trovare il primo gol stagionale e poi di mettersi alle spalle un periodo sfortunato. Specie al cospetto delle big. Dopo la prova convincente con il Bologna, l’appuntamento di domani può rappresentare per lo stakanovista Nikola (re del minutaggio in rosa con 1.285’ giocati) l’occasione migliore per dimostrare di poter tornare a essere quella colonna difensiva che in più circostanze ha saputo fare la differenza. La motivazione, per Milenkovic, sarà oltretutto duplice: nell’ultima partita contro il Milan al Meazza fu proprio il centrale a contribuire (anche in quel caso in pieno extra time) alla sconfitta della Fiorentina, spingendo nella propria porta un pallone crossato da Vranckx che costò la sconfitta. Qualcosa che il serbo vuol dimenticare definitivamente, per fare un nuovo regalo a Firenze: «Ormai questa città è casa mia, mi trovo benissimo e ho ottimi rapporti con tutti - ha raccontato Milenkovic ai media del club - Il mio compito è trasmettere agli altri giocatori cosa significhi la Fiorentina per i tifosi, soprattutto nei momenti più difficili». Che Nikola spera siano ormai del tutto alle spalle. Per la squadra ma in particolare per se stesso. Lo scrive Il Corriere dello Sport.