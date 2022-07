Logo, Astori e Viola Park: la forza evocativa delle nuove maglie

La prima maglia, quella viola, presenta un design che rimanda alla forma del nuovo stemma entrato in vigore dal 1 luglio. Non un rombo - scrive Repubblica Firenze - ma un quadrato rovesciato di 45° gradi con il giglio degli anni 50 e una V, rappresentati in maniera stilizzata da ricami che partono dal logo stesso sul petto e si allargano a tutta l’uniforme. Il gioco cromatico fa sì che i quadrati viola chiari si alternino con quelli scuri.

Giallo e rosso sono invece i colori scelti per il portiere, con la caratteristica principale delle casacche dei numeri 1 o 12 che risiede nel vecchio giglio posto all’altezza dell’addome. In tutte le maglie è presente un ricordo di Davide Astori: in tutte le divise nel colletto sono stati inseriti 13 microgigli, tributo all’indimenticato capitano. Onnipresente anche il motto simbolo del nuovo logo, quel “Play to be Different”, invito a distinguersi in campo per non essere uguale agli altri.