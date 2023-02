“lo strano caso del dottor Sofyan e mister Amrabat”: il rebus viola

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Sofyan Amrabat. Il suo è un caso molto particolare perchè il giocatore tornato dal Qatar è lontano anni luce a quello visto con la maglia del Marocco. Le prestazioni in viola non sono all'altezza e le sue condizioni fisiche non possono bastare per spiegare ciò. Con Italiano, il marocchino ricopre un ruolo che non sembra rientrare nelle sue corde. Situazione che non lo aiuta, come non ha aiutato il suo comportamento l'ultimo giorno di mercato. Insomma, domenica sarà in campo con la Juventus ma la situazione non lascia a ben sperare.