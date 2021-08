Lirola e Milenkovic fuori contro l’Espanyol. Mercato per entrambi? Non proprio

Se il serbo va verso la Premier, per lo spagnolo la situazione è diversa

La panchina del serbo suona come la prova definitiva della trattativa avanzatissima con il West Ham. Ieri nuovo incontro con Ramadani, utile sia per limare la distanza economica con gli Hammers (chiesti 18 milioni, offerti 15) che per definire il ritorno in viola di Nastasic. La tribuna dello spagnolo, invece, sarebbe dovuta a un semplice affaticamento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.