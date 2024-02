L’Empoli è l’incubo di Italiano, ma oggi la Fiorentina è obbligata a vincere

Quel "Tutti" pesa come un macigno e in cima a questi c'è proprio Vincenzo Italiano, che con grande senso di responsabilità, sa di dover dare di più anche lui per portare la Fiorentina alla vittoria.

"Tutti devono dare qualcosa di più in questo momento". Apre così il Corriere dello Sport, con le parole di Vicenzo Italiano dopo la sconfitta di Lecce e che sono tornate ad essere attuali dopo quanto visto a Bologna. Quel "Tutti" pesa come un macigno e in cima a questi c'è proprio Vincenzo Italiano, che con grande senso di responsabilità, sa di dover dare di più anche lui per portare la Fiorentina alla vittoria. Davanti però c'è quell'Empoli che tanto ha fatto soffrire il tecnico viola. Da quando è a Firenze, Italiano ha battuto i toscani soltanto una volta. Per il resto, due pareggi e due sconfitte, l’ultima delle quali lo scorso ottobre al “Franchi” con uno 0-2 netto e porta d’ingresso della serie negativa di quel periodo: e il “Castellani” finora non è mai stato terra di conquista per lui nemmeno nell’unica incrocio quand’era a Spezia (1-1 nel 2019-20). Oggi però non ci sono scuse, la Fiorentina deve vincere in tutti modi.