Leader e bomber: così Ranieri convince anche Spalletti

Come per Kayode, anche Luca Ranieri potrebbe trovare spazio in Nazionale. Basta pensare che nella Fiorentina è il quinto marcatore, insieme a Nzola

Poteva avere un peso diverso il quinto gol stagione di Luca Ranieri, ma poco importa per il giudizio sul difensore. L'ex Salernitana è diventato uno dei leader di questa Fiorentina e i suoi numeri non mentono. Pensate che Ranieri è il difensore italiano con più gol all’attivo in questa stagione tra i principali campionati europei, contando tutte le competizioni. La Nazione inoltre, riporta della presenza del ct azzurro Luciano Spalletti al Franchi. Come per Kayode, anche Luca Ranieri potrebbe trovare spazio in Nazionale. Basta pensare che nella Fiorentina è il quinto marcatore, insieme a Nzola che di mestiere fa l'attaccante. Per lui sarebbe un sogno incredibile, soprattutto ricordando in che situazione è arrivato l'anno scorso. Da riserva a leader, questa è la storia di Luca Ranieri che adesso sogna l'azzurro.