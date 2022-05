Le big d’Italia su Milenkovic. Ecco i possibili sostituti

Pradè proporrà il rinnovo al serbo ma è già al lavoro per trovare un sostituto

Il futuro di Nikola Milenkovic è ancora tutto da scrivere. La Fiorentina chiede una ventina di milioni. Le opzioni sono due: la società viola può cederlo di fronte a un’offerta ritenuta interessante oppure proporgli, come ha fatto lo scorso anno, un prolungamento per un altro anno. I rapporti tar il giocatore e il club sono buoni e non c'è il rischio di perderlo a zero tra un anno. L’Europa conquistata con la maglia viola, potrebbe essere un valore aggiunto per la permanenza di Milenkovic.