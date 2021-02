Le assenze pesano, ma qualcosa di buono c’è. La sconfitta non ridimensiona la Fiorentina

“Alla fine si sono sentite, eccome, sia le assenze di Milenkovic, Castrovilli e Ribery che la superiore qualità tecnica dei nerazzurri che potevano contare anche su una rosa ampia e di assoluto spessore”. Questo quanto troviamo scritto su Repubblica Firenze, oggi in edicola. Per il giornale, la sconfitta non ridimensiona i piani della Fiorentina. L’obiettivo dei viola infatti resta lo stesso: fare 40 punti, mettere in salvo la nave il prima possibile e magari farlo con un gioco che possa rendere questa seconda parte di campionato più serena. Soffermandosi sulla partita, il primo tempo è stato giocato alla pari dai viola, mentre i restanti 45’ hanno visto un totale dominio dei nerazzurri. Dragowski e Quarta evitano un passivo più pesante, ma non tutto è da buttare. La squadra di Prandelli, si legge, ha mostrato gioco e coraggio contro la prima della classe. (Leggi le parole di Prandelli nel dopo gara). L’unico rimpianto resta quello di non aver chiuso la prima frazione di gioco in parità.

L’analisi: “Barella il vero problema, troppo forte per Eysseric. L’ingresso di Kouame…”