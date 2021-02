Lavoro, grinta e… i nuovi. Prandelli riparte da qui per affrontare l’Inter

Sarà una settimana decisamente importante per Cesare Prandelli quella che inizia oggi: all’orizzonte c’è l’Inter, una partita che per molti versi si prepara da sola. Ma il tecnico dovrà ripartire da alcuni punti fondamentali: la grinta vista a Torino soprattutto, ma anche le certezze delle assenze di Milenkovic e Castrovilli. Come si legge sul Corriere Dello Sport il primo dovrebbe essere sostituito da Martinez Quarta, mentre a centrocampo dovrebbe essere Pulgar (che la Fiorentina alla fine ha blindato sul mercato) a ritagliarsi un ruolo da titolare.

Ma sarà una settimana significativa anche per accogliere ufficialmente i nuovi arrivati: ieri – nonostante il giorno libero – Kokorin e Malcuit hanno svolto una seduta di preparazione in vista della gara di domenica. E chissà che già non possano vedere il campo… C’è molto lavoro da fare per la viola del girone di ritorno. E Prandelli è pronto.