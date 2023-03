Lady Pnrr chiude i rubinetti: “Ecco come devono essere localizzati i progetti”

«I progetti devono essere localizzati in grandi aree urbane degradate e rispettare l’obiettivo sociale della misura». Così Céline Gauer in risposta alla mail de la La Nazione, colei che si trova a capo della task force per il Recovery fund della Commissione europea. Lady Pnrr ha parlato delle motivazioni che hanno portato l'UE ad avanzare dubbi sulla legittimità di erogazione di 55 milioni di finanziamento, legato ai piani di investimento per la rigenerazione delle Città metropolitane, indispensabile per coprire integralmente i costi per la realizzazione del restyling del Franchi. Si tratta di «osservazioni che la Commissione europea ha fatto e che tuttavia ancora dobbiamo vedere», dice il sindaco Dario Nardella, che ha già messo sotto il direttore generale di Palazzo Vecchio, responsabile del progetto Campo di Marte. Toccherà a lui preparare tutte le argomentazioni, che entro 30 giorni dovranno essere presentate alla Commissione Ue per tentare di ribaltare quel che sembra un verdetto già scritto.