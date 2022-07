L’addio a Rizzo, irascibile e “matto” protagonista dello scudetto del ’69

Francesco Rizzo, detto Franco, morto domenica a 79 anni, era malato da qualche tempo. Il Corriere Fiorentino ricorda la sua travagliata ma memorabile stagione 1968-'69, culminato con lo scudetto alla Fiorentina, ma costellata di rapporti difficili, come quello con l'allenatore Pesaola, e la difficile convivenza con il suo concorrente Chiarugi. Dura un altro anno, poi è spinto a trasferirsi altrove. Ma viveva a Grassina, la Toscana gli era rimasta nel cuore. E il calcio... un po' meno: con gli amici in piazza ne parlava sempre, ma rifiutava gli inviti dei media "perché se dico quello che penso mi prendono per matto".