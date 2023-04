L’abito migliore con un paio d’eccezioni: questa volta Italiano cambia di più

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle formazione messa in campo da Italiano contro la Fiorentina. Infatti, il tecnico viola, cambia un po' di più rispetto al solito. In Polonia, abbiamo visto una Fiorentina rivisitata con Brekalo titolare e Ranieri in difesa. Ieri sera invece, la Viola ha indossato l'abito migliore con due eccezioni: Barak per Bonaventura e Terzic per Biraghi. L’altro cambio (Castrovilli per Amrabat) è stato invece dettato dal (piccolo) guaio del marocchino. In totale insomma erano cinque i cambi e l’altra spiegazione stava nella natura dell’Atalanta. Forse, in Italia, la squadra capace di alzare più di tutte il livello fisico e visto che l’intenzione era «avere gente pronta ad andar forte» era normale ruotare di più.