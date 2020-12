La Viola si aggrappa ai senatori, Ribery e Callejon chiamati al salto di qualità

Sulle pagine de La Nazione questa mattina è presente un focus sul momento no di Franck Ribery e Josè Callejon. I due veterani della rosa gigliata, nonostante gli alti ingaggi percepiti, non hanno reso quanto ci si aspettava. Due giocatori riconosciuti a livello internazionale di grande esperienza, ma che stanno facendo una fatica tremenda ad emergere in questa Fiorentina. Le cause possono essere molteplici e disparate, dai tanti problemi fisici fino a quelli tattici. Tuttavia una cosa è certa, sono due i senatori a dover tirare la volata alla squadra in questo momento di apnea. Adesso devono trasformarsi in salvagente per i compagni, posseggono le qualità per farlo. Servono i loro passaggi vincenti e i loro centri, anche per non trasformarsi in un rimpianto collettivo nella memoria dei tifosi gigliati.

