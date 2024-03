La tifoseria viola conquistata da Belotti. Pochi goal ma imprescindibile in campo

Corre, salta, recupera, gioca di sponda e cerca il riscatto. La nuova vita di Andrea Belotti vede la Fiorentina sempre più al centro del suo futuro. Il Gallo in un mese e mezzo si è già conquistato la fiducia e l’affetto della tifoseria viola. Il tutto con un solo gol all’attivo. Il tecnico viola ha piazzato Belotti al centro dell’attacco, senza snaturare il suo sistema di gioco col tridente alle spalle della punta, e semmai trovando nuova collocazione a Beltran e Bonaventura. Non è questione solo di gol. Nell’impianto di Italiano, il suo apporto è decisivo. La sfida contro la Roma è stata uno degli esempi più lampanti di come il Gallo abbia impattato dal momento del suo arrivo. La standing ovation riservatagli dai tifosi viola al 90’ rappresenta l’immagine più significativa. Se contro il Torino dove è stato capitano e simbolo per anni, aveva accusato l’umore della gara in quello che era il suo stadio, contro la Roma ha dato il meglio di sé pur senza segnare. Il futuro è tutto da scrivere. A giugno scade il prestito, che è secco senza nessuna clausola su un eventuale riscatto. Ma i rapporti con la Roma sono buoni e Firenze potrebbe rappresentare il punto di arrivo per un giocatore nel pieno della sua maturità e che ha come obiettivo il ritorno in Nazionale in vista dei prossimi appuntamenti. La sintonia coi tifosi viola pare già ad altissimi livelli: d’altronde, oltre ai gol, sono l’approccio e lo spirito di squadra che premiano chi per tanti anni ha indossato la fascia di capitano al braccio. Lo riporta La Repubblica.