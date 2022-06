La tifoseria freme: a giorni il lancio della campagna abbonamenti viola

Quello era il primo anno di Commisso e l’euforia dilagava, la stessa che oggi può ripartire sfruttando magari colpi di mercato e la possibilità di giocarsi l’Europa. Non è escluso infatti che abbonandosi ci possa essere inclusa la partita del preliminare con prelazione per la fase a gironi. Attesa anche per le nuove maglie: se le prime tre saranno scelte dalla società, con un richiamo forte alla V del nuovo logo e di Viola Park, la quarta verrà votata dai tifosi tra le sei finaliste rimaste in gara. Fonte Repubblica.