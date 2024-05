La rinascita di Nzola o il recupero di Belotti? Il dubbio di Italiano

Vincenzo Italiano deve scegliere la formazione in vista di stasera, ma con un occhio rivolto verso la finale di mercoledì. Il dubbio più grande riguarda il centravanti, e vale sia per oggi che per mercoledì. Belotti infatti ha alle spalle un periodo non semplice e per ritrovare la condizione ha bisogno di giocare mentre Nzola vive una specie di rinascita. Di certo tra i due sarà staffetta, con Ikoné, Beltran e Castrovilli favoriti per partire dal primo minuto. Per archiviare il campionato, e dare ufficialmente il via all’operazione Olympiacos. Lo riporta il Corriere Fiorentino.