La riflessione: Chiesa accetterebbe di giocare per una stagione da tornante?

All’interno della cronaca della partita di ieri contro la Reggiana (RIVIVI IL NOSTRO LIVE), La Nazione, per mezzo della penna di Angelo Giorgetti, propone la seguente riflessione, che vi parfrasiamo: la partita di Chiesa è stata ottima, con impegno sia in attacco, sia in difesa, e tanta umiltà, ma accetterà un ruolo tanto decentrato a lungo andare nei piani dell’allenatore? Un attaccante che la scorsa stagione è andato in doppia cifra e che punta all’Europeo difficilmente condividrà la linea proposta ieri da Iachini. Discorso tutto da approfondire.