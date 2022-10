La probabile formazione: l’ora di Cabral, Kouamè esterno. Ballottaggio in mezzo

Alle 20.45, la Fiorentina di Italiano ospita l'Inter di Simone Inzaghi. Un super match con un peso importante per entrambe le squadre. I Viola devono ripartire, i bonus sono finiti da tempo e una sconfitta catapulterebbero la squadra in uno scenario davvero preoccupante. Vediamo le possibili scelte dell'allenatore viola.

La probabile

Completamente d'accordo La Gazzetta dello Sporte La Nazione, un cambio per il Corriere Fiorentino. Terracciano parte in porta, con Dodò, Milenkovic e l'ex Biraghi in difesa. Quarta in vantaggio su Igor. A centrocampo, Amrabat torna titolare, con Bonaventura. Ballottaggio tra Mandragora e Barak sulla sinistra. Davanti sarà scelto l'attacco pesante. Cabral punta, con Nico Gonzalez a destra e Kouamè a sinistra.