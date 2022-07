La probabile formazione: duelli serratissimi davanti e in mezzo. C’è Dodò

La stampa fiorentina prova a fare la formazione per la sfida odierna contro il Galatasaray in amichevole: le certezze sono, o parrebbero essere, Terracciano in porta, Igor al centro, Biraghi a sinistra e Nico Gonzalez in alto a destra. Le mezzali dovrebbero essere Bonaventura e uno tra Duncan e l'osservato speciale Zurkowski, mentre Milenkovic nonostante il mercato ha buone possibilità di partire al fianco di Igor. Amrabat se la gioca con Mandragora da play. Dodò, che sta facendo un ottimo lavoro, si candida per il suo esordio dal 1'. A completare il tridente, Sottil in vantaggio su Saponara, mentre è ballottaggio apertissimo tra Jovic e Cabral.