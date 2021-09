La probabile formazione dell’Udinese: dubbi sulle fasce e in attacco

Dubbi sulle fasce e in attacco per Luca Gotti. Difesa e centrocampo restano i soliti. Come al solito sarà un 3-5-2

Redazione VN

I quotidiani di oggi in edicola hanno qualche dubbio sulla formazione che schiererà Gotti per il suo Udinese in vista della Fiorentina. In porta ci sarà sempre Silvestri, poi la solita difesa a tre formata da Becao, Nuytinck e Samir. I tre centrali di centrocampo saranno Pereyra, Walace e Makengo e sulle fasce i maggiori dubbi. Secondo la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport ci sarà a destra Stryger Larsen e a sinistra Udogie. Mentre secondo Tuttosport partirà dal primo Stryger Larsen a sinistra e Soppy a destra. Davanti anche se alcuni hanno dubbi, la coppia iniziale sarà formata da Pussetto e Deulofeu, con Beto che scalpita per un posto da titolare.

La probabile formazione: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie/Soppy; Pussetto, Deulofeu/Beto.