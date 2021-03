La probabile formazione della Roma: due dubbi per Fonseca

Paulo Fonseca prepara qualche rotazione contro la Fiorentina, ma la Roma che si presenterà al Franchi sarà comunque molto vicina alla migliore versione possibile. La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport sono concordi sulla quasi totalità della formazione: in porta Pau Lopez, davanti a lui il trio Mancini-Cristante-Kumbulla, sugli esterni sicuramente Spinazzola e poi uno tra Karsdorp e Bruno Peres (il ballottaggio principale). A centrocampo Veretout dovrebbe essere affiancato da Diawara, con Pellegrini sulla trequarti assieme a Mkhitaryan in supporto a Borja Mayoral. Secondo la Rosea potrebbe esserci spazio per El Shaarawy al posto di Pellegrini, ma il Faraone è dato comunque sfavorito nel ballottaggio. In sintesi il 3-4-2-1 di Fonseca dovrebbe schierarsi come segue: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp (Bruno Peres), Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini (El Shaarawy), Mkhitaryan; Borja Mayoral.

