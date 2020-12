Sulle pagine de La Nazione si parla di calciomercato in ottica gigliata. In uscita rimane sempre Valentin Eysseric, l’ennesima sessione di mercato con il francese nella lista dei partenti. Un prestito di 6 mesi sembra la soluzione più percorribile. Una possibile uscita, questa volta ben più rilevante, potrebbe essere quella di Alfred Duncan. Il centrocampista ex Sassuolo ha trovato pochissimo spazio con Iachini e Prandelli. Che siano problemi tattici o di altra natura la Fiorentina non può permettersi una svalutazione di larga scala su un giocatore pagato ben 15 milioni. La Lazio resta molto interessata, la formula sarebbe quella del prestito. Trattativa che comunque rimarrebbe separata da quella per Caicedo, la punta di esperienza e fisicità che piace molto a Pradè. Per l’attacco si segue con attenzione anche Scamacca del Genoa, il quotidiano non esclude un eventuale prestito di Kouame per sbloccare l’operazione.

Le schede di tutti gli obiettivi gigliati su Tuttitalenti.com

Prandelli: “Volevamo tutti fare risultato, ma non mi accontento di una sola vittoria”