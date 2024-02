La moViola: Pairetto suscettibile, ma il rigore per l’Empoli è netto

IL CORRIERE DELLO SPOSRT 6: Suscettibile Pairetto, tre gialli su cinque sono arrivati per proteste (spesso - vedi Beltran - per non aver fischiato un fallo evidente). Assegna in campo il rigore per l’Empoli, è già qualcosa. Il rigore? Faraoni trattiene Cancellieri per la maglia dal lato sinistro, all’altezza del petto, l’attaccante dell’Empoli perde coordinazione e finisce giù, nessun dubbio: rigore. Il gol della Fiorentina? Nettamente in gioco Beltran sul gol: al momento del passaggio di Mandragora, è tenuto in gioco da Walukiewicz, Gyasi e Ismajli. Gyasi da rosso? Bruttissimo l’intervento di Gyasi su Biraghi dopo neanche un minuto, con forza, a piedi uniti: Pairetto opta per il giallo, al giocatore dell’Empoli dice di lusso