La MoViola: Maresca bravo. La Fiorentina protesta, ma su Tomori non è rigore

IL CORRIERE DELLO SPORT 6: Partita con grande condivisione (lunghi colloqui con i due tecnici, tunnel compreso) per Maresca, che deve aver cambiato qualcosa nel suo approccio alle gare. Legge senza errori gli episodi, la partita - pur non scontata - arriva al termine senza strappi. Rigore per la Fiorentina? Protesta Belotti che chiede un rigore per un tocco di braccio di Tomori: vero, è quello esterno, dunque potenzialmente il più punibile, ma il gomito sinistro è attaccato al corpo e Tomori si sta girando, non è punibile. Ok la rete di Leão: lo tiene in gioco Milenkovic sull’assist di Reijnders, in offside Giroud. Annullato il gol di Pulisic: corretto, oltre Biraghi sull’assist di Musah. Due episodi ravvicinati con pallone sulla linea (o vicino alla linea) di porta viola: testa di Chukwueze, Terracciano respinge prima della linea. Sull’angolo, testa di Tomori respinta di Terracciano su Leao valutato in offside, il pallone viene respinto da Belotti sulla linea, Maresca controlla che non ci siano segnali sull’orologio della GLT poi segnala il fuorigioco.