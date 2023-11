La Moviola: Chiffi sufficiente, ma i gialli…Rugani rischia tanto su Nzola

CORRIERE DELLO SPORT - 6: Più di un errore dal punto di vista disciplinare (quante volte lo abbiamo detto a proposito di questo arbitro?), un solo (mezzo) dubbio in area della Juve, risolto con un nulla di fatto, regolare la rete che ha deciso il match. Sufficiente, comunque, la partita dell’internazionale di Padova. I suoi numeri: ben 33 falli (la media falli in A è 23,44) e 4 ammoniti. Rischia Cambiaso: trattiene da dietro Nico Gonzalez in area, non clamoroso, lo lascia praticamente subito, ma di certo non è un contatto di gioco. Ok il gol della Juve: sul cross di Kostic, Miretti è in posizione regolare, in fuorigioco c’è Chiesa (più avanti rispetto al pallone e al penultimo difendente, che è Martinez) ma non è punibile. Ok il gol della Juve: sul cross di Kostic, Miretti è in posizione regolare, in fuorigioco c’è Chiesa (più avanti rispetto al pallone e al penultimo difendente, che è Martinez) ma non è punibile.