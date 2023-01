La lezione della Fiorentina: la sostanza del calcio è segnare, non insegnare

Il Corriere Fiorentino sostiene che la Fiorentina non abbia demeritato i tre punti acciuffati in extremis contro il Sassuolo: la partita è stata amministrata in un modo contenuto e corretto e la vittoria non è un regalo, ma il frutto di una prestazione positiva. I neroverdi hanno giocato anche meglio, ma si sa che nel calcio conta soprattutto il risultato e la squadra di Italiano non sembra aver rubato niente. Abbiamo assistito, si legge, ad una sorta di manifesto del calcio di oggi, molto collettivo e organizzato. Ma la sostanza principale del gioco del calcio non è quella di insegnare, bensì di segnare.