La Lazio è l’incubo viola e Sarri quello di Italiano: premesse preoccupanti

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle statistiche del match tra Lazio e Fiorentina. Infatti, la squadra di Italiano non vince all'Olimpico dal 2015-16, poi sono arrivati 2 pareggi e 4 sconfitte negli ultimi incroci. Due vittorie negli ultimi 10 anni. Per non parlare poi delle gare al Franchi, con lo 0-3 e lo 0-4 che peggiorano ancora di più il quadro di questo match. Non è finita qui. Infatti, Italiano sfiderà la sua bestia nera. Tre scontri ufficiali, tre sconfitte per il mister viola: 1-0, 0-3 e 0-4. Insomma, non le premesse migliori per un match fondamentale per il campionato viola.