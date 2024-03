La grande pecca della Fiorentina di Italiano: non chiudere subito la sfida

Sì, perché se la Fiorentina ha avuto una pecca, è stata quella di non chiudere la sfida nel primo round. Italiano non ha osato il doppio trequartista e ha riportato Bonaventura sotto Belotti con la sorpresa Lopez in mezzo invece di Arthur. De Rossi ha schierato un’altra volta la difesa a 3, scelta da post partita di coppa per dare più solidità alla squadra stanca. Scelta che non ha pagato, in primis perché forse ha dato un messaggio sbagliato ai suoi, cioè copriamoci e ripartiamo, e poi perché i due cosiddetti braccetti erano in netta difficoltà con Gonzalez e Sottil.Quest’ultimo ha fatto rischiare l’espulsione a Mancini, ma l’arbitro Massa l’ha graziato e De Rossi ha avuto la saggezza prima di metterlo in mezzo e spostare Llorente a destra, poi di cambiarlo con Huijsen alla mezzora, perché anche con Belotti, pieno di furore da ex avvelenato, poteva cascare nel secondo giallo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.