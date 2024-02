La Fiorentina torna ad allenarsi: Italiano ritrova Kouamè. Biraghi da valutare

La Fiorentina torna ad allenarsi. Lo staff medico verificherà le condizioni atletiche di tutti e in primis quelle di Biraghi, uscito al Castellani per un problema alla caviglia.

Si riparte con gli allenamenti oggi al Viola Park dopo due giorni di riposo, ma la ripartenza vera che cercheranno Italiano e i suoi è quella in campionato lunedì prossimo contro la Lazio. E menù subito ricco in questo mercoledì: l’allenatore parlerà al gruppo e insieme analizzeranno gli errori che hanno impedito di vincere contro l’Empoli con relative esercitazioni tecnico-tattiche, mentre lo staff medico verificherà le condizioni atletiche di tutti e in primis quelle di Biraghi, uscito al Castellani per un problema alla caviglia. Torna in gruppo Kouamè dopo la vittoria della Coppa d'Africa. Lo riporta il Corriere dello Sport.