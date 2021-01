La Fiorentina si riscatta: buon margine di vantaggio sul Torino

“I viola respirano, Crotone in apnea“: titola così Tuttosport sulla vittoria della Fiorentina per 2-1 contro la squadra calabrese. Riportiamo una parte dell’articolo

La Fiorentina per il riscatto dopo il 6-0 di Napoli, il Crotone per cercare punti salvezza anche lontano da casa. Scontro delicatissimi che alla fine, sotto la pioggia battente, fa suo la squadra viola anche se con qualche sofferenza. Dopo aver chiuso il primo tempo in doppio vantaggio, i viola nella ripresa hanno dovuto fronteggiare la reazione orgogliosa del Crotone che ha accorciato col solito Simy, settimo gol in A, superato il record personale. (…). La Fiorentina si presenterà a Torino con sette punti in più (CLASSIFICA), buon margine ma non ancora abbastanza per sentirsi al sicuro.