La Fiorentina riflette sugli abbonamenti: la querelle sul Franchi non aiuta

Sul fronte dei tifosi uno dei temi classici dell’estate riguarda la Campagna Abbonamenti per la stagione successiva. Alcune società hanno già fatto sapere modalità e tempistiche, ma il sospetto è che per la Fiorentina il tema non sia di così facile attuazione come in passato. Chiaro che il club viola sia al lavoro per studiare modalità, prezzi e tempistiche, ma la querelle sui lavori di restyling del ‘Franchi’ potrebbe incidere.