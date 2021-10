La Fiorentina mette la ali. Nico e Callejon, c’è voglia di riscatto

Gli esterni Viola, per motivi diversi, avranno voglia di frasi valere contro il Napoli

Nel big match contro il Napoli, la Fiorentina punterà forte sulle sue due ali principi: Nico Gonzalez e Callejon. Entrambi, come scrive il Corriere Fiorentino, hanno grande voglia di riscatto, anche se per motivi decisamente diversi. José Callejon è arrivato a Firenze con la missione di non far rimpiangere Chiesa ed un curriculum a dir poco scintillante. La prima stagione in Viola, però, è stata davvero maledetta. Tantissima panchina e un solo gol in Coppa Italia contro il Padova. Colpe anche sue, certo, ma anche di un sistema di gioco, il 352, che non lo valorizzava affatto. La cessione in estate sembrava quasi una certezza. Poi la svolta con l'arrivo di Vincenzo Italiano che ci ha parlato e lo ha convinto a restare. Lo spagnolo è rinato e, con la sua ex squadra, cerca il suo primo gol in stagione per dimenticare lo scorso anno.